Come ben sappiamo la Fiorentina può contare, attualmente, solo su confronto diretto positivo contro una squadra, l'Udinese, formazione più in corsa per un posto in Europa che per salvarsi dalla retrocessione. Questo dato rafforza la convinzione che la Fiorentina debba, assolutamente, vincere nella seconda parte del campionato le gare che la opporranno a Pisa, Verona, Genoa, Lecce, Parma e Cagliari, che diventerebbero, così, 6 dei 7 successi previsti dal D.G. gigliato ---> LEGGI IL CALENDARIO STAGIONALE AGGIORNATO DELLA FIORENTINA
