Serie A – Ma… un rigore a favore della Fiorentina? L’ultimo risale ad aprile!

L'ultimo rigore concesso alla Fiorentina in Serie A risale al 17 aprile 2023 fischiato dall'arbitro Guida in Fiorentina-Atalanta 1-1 (realizzato da Cabral). Nelle successive 17 gare di campionato alla squadra viola sono stati fischiati contro 7 rigori, di cui 3 a favore del Napoli. Interessante notare, poi, il fatto che 4di questi 7 penalty siano stati decretati dall'arbitro Marchetti. Trattasi di un'astinenza abbastanza insolita per la formazione di Italiano soprattutto in questo periodo in cui, tra l'altro, il numero dei rigori concessi in Serie A è, attualmente, di almeno di 3 in media a giornata. In questo momento la Fiorentina è una della 6 squadre a cui non è ancora stato concesso alcun rigore nel corso di questo campionato di Serie A. Da evidenziare, poi, il fatto che la prossima avversaria della Fiorentina, cioé la Lazio, sia la squadra che, da quando è stato introdotto l'uso del VAR, può vantare il maggior numero dei penalty a favore (ben 63). In generale, poi, possiamo sottolineare come alla Fiorentina sia stato concesso un solo rigore (contro il Rapid Wien al "Franchi") nelle ultime 28 gare ufficiali, durante le quali le sono stati decretati contro 10 rigori.