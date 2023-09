Serie A – Il rendimento dei viola, in base agli avversari incontrati, è da 3° posto

La Fiorentina si trova, in questo momento, al quinto posto in classifica a pari merito con Napoli e Lecce. Ricalcolando, però, la classifica in base ai singoli risultati conseguiti delle singole squadre "ponderati" in base alle medie punti/gara stagionali ottenuti dalla squadra avversaria (escluso, ovviamente, i risultato conseguito nello scontro diretto) la squadra viola supera Juventus e Atalanta, salendo al terzo posto. A favorire l'ascesa dei gigliati in questa particolare graduatoria sono, soprattutto, le vittorie contro Genoa e Atalanta, squadre che, mediamente, conseguono, rispettivamente, 1,4 e 2,4 punti in media. Anche i pareggi contro Lecce e Frosinone sono da considerarsi positivi in questa valutazione in quanto i salentini totalizzano in media 2 punti a partita e i ciociari 1,6. Attualmente la squadra che ha ottenuto un rendimento migliore rispetto alle medie punti/gara delle squadre avversarie affrontate è l'Inter, seguita da Milan e Fiorentina. A seguire troviamo, poi, Lecce, Juventus, Napoli e Atalanta.