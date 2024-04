Per quei pochi o tanti che se ne fossero accorti, in occasione delle gare della 30° giornata del campionato di Serie A si è tornati ad utilizzare il pallone "Orbita", di colore bianco, dopo che nei 21 turni precedenti era stato utilizzato il pallone "Orbita winter", di colore giallo. A livello statistico non è cambiato un granché, visto che la media dei gol segnati a partita con il pallone giallo (2,608) è praticamente simile a quella delle gare in cui si è usato, fin qui, il pallone bianco (2,533). Solo l'Inter, in gol 73 volte (ossia il 9,4% delle reti totali) sembra non soffrire di questo problema generalizzato in fase offensiva. In buona sostanza, cambia il colore del pallone, ma il trend resta quello dello scorso campionato: in Serie A si segna sempre meno (2,585 la media gol a gara stagionale dopo i 2,563 dello scorso anno). A livello realizzativo siamo ai minimi, quasi assoluti, degli ultimi 30 anni-> LEGGI TUTTE LE MEDIE DEI CAMPIONATI DI SERIE A DELLA STORIA