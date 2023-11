Rendimenti in gare ufficiali: negli ultimi 12 mesi solo l’Inter meglio dei viola

La graduatoria aggiornata delle singole squadre di Serie A in base al rendimento in gare ufficiali negli ultimi 12 mesi. Viola sul podio

Considerando tutte le gare ufficiali disputate dalle squadre di Serie A negli ultimi 12 mesi (cioé dal 20 novembre 2022) possiamo evidenziare come solo una squadra, l'Inter, abbia conseguito più successi e più punti della Fiorentina. I nerazzurri, infatti, possono vantare 35 successi e 114 punti "aggregati" (calcolati assegnando 3 punti per le vittorie ed un punto per i pareggi in tutte le gare ufficiali disputate). La squadra di Italiano, in questo periodo, ha ottenuto 28 vittorie e 96 punti "aggregati". Dietro alla Fiorentina troviamo la Juventus (con lo stesso numero di vittorie, ma con meno punti), il Napoli e la Roma (leggi la graduatoria aggiornata).