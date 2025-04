Continua il calo degli spettatori al “Franchi” nei quarti di finale europei

Gli alibi c'erano tutti: la competizione di basso profilo, l'avversario semisconosciuto, il successo nella gara d'andata, i lavori in corso allo stadio, la pioggia e l'orario pomeridiano in un giorno feriale. I "valorosi" 13.867 spettatori che hanno assistito a Fiorentina-Celje non hanno, però, evitato il record negativo per quello che concerne le presenze allo stadio comunale fiorentino in gare valide per i quarti di finale di una competizione europea degli ultimi 60 anni. Si tratta, in generale, di un trend al ribasso dopo il record d'incasso (Lit. 107.300.400) stabilito il 18 marzo 1970 in occasione del ritorno del quarto di finale di Coppa Campioni contro il Celtic, a cui assistettero circa 57.000 persone. Anche il piccolo "Curi" di Perugia, in cui la Fiorentina emigrò per le gare internazionali nella stagione 1989-90, ospitò 17.537 spettatori in occasione dell'andata del quarto di finale di Coppa UEFA Fiorentina-Auxerre il 7 marzo 1990. Gara che molti tifosi ricordano per l'aggressione al dirigente viola Claudio Pontello e le "prime" parole da potenziale presidente viola di Mario Cecchi Gori. Nel 1997 furono, invece, 35.000 gli spettatori del ritorno dei quarti di finale di Coppa delle Coppe Fiorentina-Benfica, come, del resto, venne raggiunta la stessa cifra 10 anni dopo per l'andata dei quarti di finale di Coppa UEFA Fiorentina-PSV (esattamente 34.317). Il numero degli spettatori continuò a calare nel 2015 quando, nel ritorno dei quarti di finale di Europa League Fiorentina-Dynamo Kyiv, le persone presenti al "Franchi" furono 28.058. Nel 2023 altro calo: per il ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Lech Poznan si contarono 23.110 persone sugli spalti del "Comunale", per scendere, poi, ulteriormente a 19.418 in occasione del ritorno dei quarti di finale sempre di Conference League Fiorentina-Viktoria Plzen lo scorso anno. I "soli" 13.867 spettatori di Fiorentina-Celje non rappresentano, quindi, solo il record negativo degli ultimi 60 anni per una gara casalinga valida per i quarti di finale di una competizione internazionale, ma anche una preoccupante tendenza al ribasso che ci auguriamo possa essere sovvertita nelle prossime stagioni. [LEGGI IL CALENDARIO STAGIONALE CON DATE E RISULTATI DELLE GARE DELLA FIORENTINA]