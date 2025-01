FOTO Quanto costano i punti in Serie A? La Fiorentina quella che ha speso meglio

Modalità di calcolo

Come sono stati fatti i calcoli? Calcio e Finanza per giungere a questi dati ha calcolato il costo della rosa sommando le risorse per gli ingaggi, gli ammortamenti ed eventuali prestiti. Senza però prendere in considerazione gli stipendi degli allenatori. Essendo una spesa prevista per l’intera stagione, l’ammontare è stato diviso per due così da trovare i costi solo per la prima metà del campionato. Infine, la cifra è stata a sua volta divisa per la totalità dei punti.