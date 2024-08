Poco più di 12.000 abbonati come nel 2012, quando, poi, arrivò il 4° posto

Va ricordato che, in passato, è successo anche che il popolo viola non abbia dato piena "fiducia" alla squadra sotto il profilo degli abbonati in stagioni divenute, poi, storiche come quelle dei due scudetti (8.700 abbonati circa in entrambe le annate), quella della finale di Coppa UEFA del 1989-90 (9.300 abbonati) e quelle del 1960-61 e 1961-62 (con meno di 7.000 abbonati) in cui la Fiorentina conquistò una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, un terzo posto in campionato ed un'altra finale di Coppa delle Coppe.