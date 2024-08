Abbonamenti Fiorentina, il dato finale: 12mila tessere vendute. ACF ringrazia

Si è conclusa ieri la Campagna Abbonamenti 24/25 della Fiorentina e il dato complessivo - riportato dal club viola - è di 12.000 tessere sottoscritte. Nel suo comunicato la Fiorentina ringrazia i 12mila tifosi e preannuncia che "per chi non fosse riuscito a rinnovare (abbonati 23 24), Fiorentina riserverà per ogni gara di Campionato una fase di prelazione dedicata ad un prezzo promozionale". Inoltre, per garantire l'acquisto dei posti ai tifosi viola in questa stagione sarà necessario essere in possesso di una InViola Gold/Premium Card in corso di validità. Balza subito all'occhio l'evidente calo di abbonati rispetto alla scorsa stagione, quando furono oltre 17mila: quasi il 30% in meno. Senza dubbio ha inciso la chiusura di alcuni settori dell'Artemio Franchi, in primis la Curva Fiesole, che non ha permesso a tutti i vecchi abbonati di poter acquistare il posto dell'anno scorso.