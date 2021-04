Percentuali duelli aerei vinti, Milenkovic leader in Europa

Nikola Milenkovic è il difensore in Europa che dall’inizio della stagione ha vinto, in percentuale, il maggior numero di duelli aerei. Questo quanto emerge dai dati emessi dal noto portale statistico WhoScored.com, affiliato ad Opta. Il portale ha riportato, infatti, i giocatori con la maggior percentuale di duelli aerei vinti nei top cinque campionati europei. Il difensore viola è il leader della Serie A grazie ad un percentuale del 79,6%. E questa percentuale gli vale anche il trono in Europa. I leader degli altri 4 top campionati del continente: Harry Maguire (Premier League, 75,3%), David Garcia (Liga, 79,3%), Mats Hummels (Bundesliga, 72,7%) e Jose Fonte (Ligue 1, 73,1%), vantano infatti percentuali inferiori a quelle del serbo.

