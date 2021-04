Nosotti: “Futuro di De Zerbi ancora da definire. Prandelli? Addio doloroso”

Marco Nosotti, giornalista di Sky, è intervenuto nella trasmissione Il Pentasport in Onda su Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni sul momento della Fiorentina e non solo:

Scelte come quella del Sassuolo con Locatelli sono molto forti, si parla di salute pubblica che è la cosa più importante. Il campionato credo sia sì condizionato ma non falsato da questi scenari. Futuro di De Zerbi? Lui è un uno che ragiona di anno in anno, ha delle idee e cerca piazze che gli permettano di metterle in pratica. Il Sassuolo cederà alcune pedine come Locatelli. De Zerbi sa cosa gli ha dato questo gruppo in tre anni, che si è evoluto: quanto ha ancora da dare? Sarebbe interessante capire se andrà via o se rimarrà. Prandelli? Il suo addio è stato molto doloroso per l’uomo e per l’allenatore. La squadra non era completa da inizio stagione e credo necessiti di un cambiamento, tutti dovrebbero fare un esame di coscienza. Iachini? Lui può dare tranquillità all’ambiente senza fare tanti calcoli sul contratto, serve concentrazione solo su queste 10 giornate. Tatticamente è uno che sa dove mettere le mani.