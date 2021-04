Duncan, il suo futuro col Cagliari deciso dalla permanenza in A

Il futuro di Alfred Duncan con la maglia del Cagliari verrà deciso solo a fine stagione. Prima c’è da centrare l’obbiettivo salvezza. Così scrive il Corriere dello Sport. Il centrocampista ghanese è arrivato a gennaio dalla Fiorentina. Operazione impostata sulla base di un prestito per un milione, con diritto di riscatto fissato a 15. L’ex Viola è entrato subito nelle gerarchie del Cagliari. Semplici lo ha collocato in cabina di regia, pur non essendo un regista puro, e tolte le ultime due gare ha dato segnali positivi. Contro il Verona servirà nuovamente il miglior Duncan per ottenere i tre punti verso la salvezza. Il Cagliari eserciterà il riscatto, solo con la permanenza nella massima serie.