Nessuna vittoria casalinga. In Serie A a 20 squadre era successo solo 3 volte

Le 26 reti segnate nel corso del 12° turno di campionato hanno portato il totale stagionale a quota 306 gol (sono ancora 32 le reti in meno rispetto alla quota raggiunta lo scorso anno dopo le prime 12 giornate di campionato, cioé il 10% in meno).

Da evidenziare come, a questo punto del campionato le percentuali delle vittorie interne, dei pareggi e delle vittorie in trasferte stiano registrando, considerando gli ultimi 10 anni, delle quote decisamente da record: le vittorie interne non hanno mai raggiunto una percentuale così bassa (40%), i pareggi non sono mai stati così tanti (31%), come del resto le vittorie esterne (29%).

In generale si conferma l'egemonia realizzativa delle squadre casalinghe (174 reti contro le132 segnate in trasferta), nonostante le vittorie interne siano nettamente diminuite rispetto allo scorso anno (48 contro 58 di 12 mesi fa).

Per quello che concerne i gol segnati in questo turno ci sono da evidenziare due aspetti molto importanti: il primo riguarda le sole 9 reti segnate dalle squadre impegnate in casa (eguagliato il record minimo stagionale), il secondo, invece, molto negativo per il calcio italiano, riguarda le reti realizzate dai giocatori italiani che sono state solo 5 (record minimo stagionale). Sotto questo aspetto va ricordato che i gol realizzati dai giocatori stranieri in questo campionato sono, attualmente, il 62% del totale.

Le doppiette di Pogba e Farias hanno portato a 23 il numero delle doppiette stagionali realizzate in questo campionato.

Da evidenziare il solo gol realizzato da Floro Flores in zona "Cesarini" durante questo turno, ossia dopo l'85° minuto di gara, che ha portato a quota 32 il numero delle realizzazioni verificatesi in questa parte finale della gara. Per il Sassuolo si tratta del primo gol stagionale segnato in un finale di gara.

Floro Flores ha realizzato anche l'unico gol dei subentrati nel corso di questa giornata.

Nel corso di questa giornata 7 gol sono avvenuti grazie a tiri tentati da fuori area, mentre i rimanenti gol (cioé 19 su 26) sono arrivati da tiri avvenuti dentro l'area di rigore, di cui 3 di testa. La maggior parte delle 26 realizzazioni verificatesi nella dodicesima giornata (23, cioé l'88%) sono derivate da azioni con palla in movimento, mentre 3 reti sono pervenute da azione con palla inattiva e "difesa schierata".

In generale i gol realizzati da fuori area sono saliti al 18%, mentre quelli realizzati su azione manovrata si sono assestati intorno al 77%.

L'errore dal dischetto di Sanchez Mino ha portato a 15 la quota dei rigori sbagliati sui 37 concessi, facendo salire la media dei penalty falliti addirittura al 41%.

Per il Torino si tratta dl terzo rigore fallito (e decisivo ai fini del risultato) sui tre avuti a disposizione nel corso di questo torneo.

Rispetto alle prime 12 giornate dello scorso anno possiamo evidenziare il fatto che la somma attuale dei punti delle prime tre in classifica (81 punti) sia nettamente inferiore rispetto a quella dei primi 12 turni dello scorso torneo, quando la somma delle prime tre in graduatoria era addirittura di 91 punti (tanto che, l'attuale quota del terzo posto, è minore di 6 punti rispetto 12 mesi fa).

Scende anche la quota delle ultime tre in classifica (in pratica la zona retrocessione), tanto che lo scorso anno la somma delle ultime 3 in graduatoria era di 24 punti, mentre, l'attuale, è di 23, anche se la quota della terz'ultima è rimasta la stessa (9 punti).

Le squadre con meno sconfitte all'attivo sono sempre 2, ossia Juventus e Sampdoria, con una sconfitta a testa. Il Parma, ultimo in classifica, è la squadra che ha subito più sconfitte (10), mentre la capolista Juventus è quella che ha vinto più gare (10), a differenza del Cesena, che, in 12 giornate, ha vinto solo una volta.

Nessun pareggio, ancora, per il Parma, mentre Milan, Sampdoria e Sassuolo, con 5 gare terminate in parità, sono la squadra con più pareggi all'attivo.

La Juventus, con 28 reti, ha il miglior attacco del campionato, seguito dai 23 gol del Napoli.

Solo 5 gol per l'Atalanta, preceduta dal Torino (7 reti) in questa particolare graduatoria.

La Juventus ha anche la miglior difesa del campionato (4 reti subite), mentre il Parma ha sempre la difesa più perforata (30 reti).

ROBERTO VINCIGUERRA