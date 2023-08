Nelle ultime 16 gare Fiorentina “massacrata” dai rigori (soprattutto in trasferta)

Tra i record che, malgrado suo, la Fiorentina può annoverare durante la gestione "Italiano" c'é anche quello delle gare consecutive col maggior numero di rigori subiti contro e nessuno a favore. Il penalty concesso al Rapid dal croato Pajac, infatti, è stato l'ottavo consecutivo contro i gigliati nelle ultime 16 partite ufficiali disputate dalla Fiorentina, senza averne avuti nessuno a favore! Gli ultimi 7 rigori fischiati contro riguardano tutte gare disputate lontano da Firenze. L'ultimo rigore contro al "Franchi" la Fiorentina l'ha subito il 20 aprile 2023 in Conference League dal Lech Poznan, mentre, in Serie A, l'ultimo penalty casalingo decretato contro i viola risale, addirittura, al 5 febbraio 2023 (Fiorentina-Bologna 1-2). Da segnalare sicuramente il fatto che questi 7 rigori subiti (degli 8 fischiati contro) siano stati fondamentali per 5 sconfitte della Fiorentina ed un pareggio. In generale, nel corso del 2023, su 39 gare ufficiali disputate, alla Fiorentina sono stati fischiati a favore solo 4 rigori [3 dopo consulto VAR] (3 realizzati da Gonzalez ed uno da Cabral) e ben 10 contro [5 dopo consulto VAR] (9 realizzati e uno parato da Terracciano). Ricordiamo che l'ultimo rigore concesso alla Fiorentina risale al 17 aprile 2023 fischiato dall'arbitro Guida in Fiorentina-Atalanta 1-1 (realizzato da Cabral).