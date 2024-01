Maledizione dei rigori? E pensare che Batistuta ha fatto peggio!

Contro l'Inter Fiorentina ha sbagliato il terzo rigore stagionale su 10 tentati nei tempi regolamentari. La precisazione è doverosa visto che la squadra di Italiano ha fatto l’en plein nei 9 penalty tirati dopo i supplementari in Coppa Italia. Per quello che concerne l’attuale campionato, invece, l’errore di Gonzalez (il primo di Nico dopo 10 realizzazioni consecutive in gare ufficiali) è stato il secondo su 5 tentativi dal dischetto, dopo il rigore sbagliato da Bonaventura col Sassuolo. Nella sua storia la Fiorentina, comunque, ha fatto anche molto peggio in Serie A sotto questo aspetto, arrivando a sbagliare ben 5 rigori in 4 tornei: 1973-74, 1978-79 (in cui li fallì tutti), 1996-97 e 2014-15. Malgrado le tante reti segnate in maglia viola, il giocatore della Fiorentina che ha sbagliato più rigori si conferma, per adesso, ancora Batistuta con ben 9 errori (tutti in campionato) su 25 rigori tirati in gare ufficiali. Emblematici restano i 3 errori dal dischetto del "Re Leone" nel campionato 1994-95 e i 4 nel torneo 1996-97.