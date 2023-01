L’unica vittoria del Monza a Firenze nel giorno dell’esordio di Antognoni in viola

Nel 1972 il Monza ottenne la sua prima ed unica vittoria a Firenze in occasione di un match di Coppa Italia

Roberto Vinciguerra

La maggior parte dei tifosi viola sa che Giancarlo Antognoni esordì in maglia gigliata in Serie A al “Bentegodi” di Verona il 15 ottobre 1972 in occasione di Hellas Verona-Fiorentina 1-2 valida per la 3° giornata del campionato 1972/73, quando il tecnico viola Liedholm schierò il giovane centrocampista nato a Papiano (piccola frazione del comune di Marsciano) nell’undici iniziale con la maglia numero 8.

In pochi, anzi pochissimi, sanno, invece, che l’esordio assoluto del “capitano per eccellenza" della storia della Fiorentina, avvenne, invece, proprio a Firenze in occasione di una gara col Monza il 27 agosto 1972. Si trattava della 1° giornata del girone eliminatorio di Coppa Italia ed il risultato, purtroppo, fu ampiamente negativo per la Fiorentina che, comunque, fu protagonista di un buon campionato in quell’annata.

I brianzoli, retrocessi poi in Serie C al termine di quella stagione, quella sera riuscirono nell’impresa di espugnare il “Comunale” di Campo di Marte con un rotondo 3-0, guidati a centrocampo dall’ex numero 10 viola Lucio Dell’Angelo, soprannominato il “Suarez dei poveri”. Con quella sconfitta la Fiorentina pregiudicò totalmente le possibilità di accedere alla fase successiva della Coppa Italia, ma a “salvare” il ricordo di quell’incontro, che vide la Fiorentina perdere per la prima ed unica volta in casa contro il Monza, ci ha pensò l’esordio di Giancarlo Antognoni, avvenuto esattamente al 20° minuto della ripresa (subito dopo la seconda rete realizzata dal Monza), quando il tecnico svedese decise di fare uscire dal campo il diciottenne “Mimmo” Caso per regalare al promettente, e coetaneo, centrocampista umbro (“strappato” al Torino a suon di milioni) la sua prima apparizione in maglia viola che, poi, indosserà per 15 anni consecutivi.