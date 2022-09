La Fiorentina in TV? Un mezzo flop. Contro il Verona toccato il fondo

In base ai dati Auditel relativi al campionato in corso si rileva una diminuzione di abbonamenti dei tifosi viola alle cosiddette pay-tv rispetto agli anni precedenti

Nonostante la media dei telespettatori a partita dell'attuale campionato sia intorno alle 520.000 unità, dobbiamo evidenziare come la Fiorentina in tv abbia decisamente poco seguito. Non è un caso, ad esempio, che Fiorentina-Verona dell'ultimo turno sia stata la gara meno vista in assoluto di tutta la 7° giornata con "solo" 77.000 accessi, nettamente dietro a gare come Spezia-Sampdoria, Salernitana-Lecce e Bologna-Empoli, tutte oltre i 300.000 utenti [LEGGI TUTTI I DATI AUDITEL DELLA 7° GIORNATA].