La Fiorentina ha messo un… Ferrari nel motore!

Tra i tanti primati della storia viola che la Fiorentina di Commisso sta stabilendo ed eguagliando in questi ultimi anni ce n’è uno che riguarda in maniera specifica il direttore generale gigliato Alessandro Ferrari, arrivato a Firenze nel 2018 ed al timone della società dal 15 aprile 2024, all’indomani della prematura scomparsa di Joe Barone. Il bilancio delle 56 gare ufficiali disputate dalla Fiorentina con il motore “Ferrari” è impressionante: 28 successi, 14 pareggi e 14 sconfitte, con 106 reti fatte e 71 subite. In pratica, ed in media, una partita su due giocate è stata vinta e segnando, sempre in media, quasi due gol a gara. In particolare va evidenziato, poi, il rendimento delle 28 gare casalinghe, in cui la Fiorentina, nei tempi regolamentari, ha ottenuto 18 successi, 7 pareggi e 3 sconfitte, segnando ben 62 gol e subendone “solo” 30. Per quello che concerne, poi, gli incontri inerenti al campionato di Serie A i numeri di Ferrari si confermano molto positivi. Su 39 partite giocate, infatti, le vittorie sono state 20 (il 51% sul totale), i pareggi 9 e le sconfitte 10, con 68 reti realizzate e 43 subite. Trattasi di statistiche di tutto rispetto che, mediamente, possono vantare solo le squadre in lotta per un posto che vale l'accesso alla Champions League [LEGGI TUTTI I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA]