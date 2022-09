La Fiorentina di Italiano senza Vlahovic sta rendendo il 14% in meno

Nelle 44 gare disputate in Serie A da allenatore viola, Vincenzo Italiano ha totalizzato 68 punti, ossia una media di 1,55 punti a gara. Uno dato da evidenziare, in questo contesto, riguarda, però, la differenza del rendimento della squadra con Vlahovic e senza Vlahovic in campo. Nelle prime21 gare dello scorso torneo, infatti, con Vlahovic in campo la Fiorentina ha ottenuto 35 punti, cioé 1,67 punti in media a partita (una media che, se mantenuta fino al termine del campionato, avrebbe permesso alla Fiorentina di guadagnare quella posizione utile per accedere direttamente all'Europa League). Nelle 23 gare successive la Fiorentina ha poi conquistato 33 punti, che stanno producendo una media di 1,43 punti a partita. Alla luce di queste considerazioni possiamo evidenziare come la squadra viola allenata da Italiano, senza Vlahovic, in campionato abbia diminuito il proprio rendimento del 14%.