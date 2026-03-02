Moise Kean nelle ultime settimane è tornato sui suoi livelli. Le reti contro Como, Torino e Pisa sono state pesanti per la risalita della Fiorentina in campionato. Adesso il bomber deve ritrovarsi anche in trasferta, dove ha segnato solamente proprio sulla laguna di Como. Stasera invece c'è l'Udinese, la vittima preferita del bomber gigliato in carriera. Delle 6 reti totali, ben 4 sono state realizzate con la maglia viola. 2 la scorsa stagione tra andata e ritorno, e 2 nella 5-1 del Franchi, la prima vittoria stagionale in A della Fiorentina. Vanoli si affiderà anche alla tradizione positiva del suo centravanti.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS statistiche Kean-Udinese, feeling speciale: è la sua vittima preferita in carriera
statistiche
Kean-Udinese, feeling speciale: è la sua vittima preferita in carriera
Kean vuole continuare a segnare. I precedenti contro l'Udinese sono ottimi per lui
© RIPRODUZIONE RISERVATA