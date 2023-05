Intanto Commisso e Italiano hanno già stabilito un primato nella storia viola

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e l'allenatore viola Vincenzo Italiano hanno già stabilito un record unico nella storia della Fiorentina ancora prima di affrontare la prima delle due finali in programma. Entrambi, infatti, sono diventati il primo presidente ed il primo allenatore della Fiorentina a conquistare nella stessa annata due finali (una di coppa nazionale e l'altra di una manifestazione UEFA) gestendo l'intera stagione dall'inizio alla fine. Anche nel 1960-61 la Fiorentina raggiunse le finali di Coppa Italia e Coppa delle Coppe, ma con l'avvicendamento sia del presidente che dell'allenatore. Il passaggio del testimone presidenziale fra Befani e Longinotti avvenne, addirittura, nelle due settimane che intercorsero fra il successo in Coppa delle Coppe e quello in Coppa Italia, mentre quello tecnico avvenne in più fasi, visto che la squadra iniziò la stagione guidata dal D.T. Czeizler a cui venne affiancato, successivamente, Hidegkuti in veste di allenatore. Czeizler venne poi esonerato a gennaio e la stagione venne terminata da Hidegkuti, al quale era venne affiancato, a sua volta, il fresco ex viola Chiappella.