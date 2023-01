In Serie A la vittoria alla “prima” dell’anno solare manca dal 2017

L'ultima vittoria della Fiorentina nella prima gara ufficiale di un anno solare risale al 2019, esattamente al 13 gennaio 2019 in Coppa Italia (Torino-Fiorentina 0-2). Nelle prime apparizioni degli anni successivi i viola hanno conseguito due pareggi contro il Bologna e la cocente sconfitta esterna per 4-0 contro il Torino il 10 gennaio 2022. In Serie A, invece, la Fiorentina non riesce a conquistare i 3 punti nella prima apparizione dell'anno solare dal 2017, quando la squadra di Sousa regolò 2-1 al "Franchi" la Juventus il 15 gennaio 2017. Nelle 5 successive "prime volte" annuali in in campionato la Fiorentina ha conseguito 4 pareggi ed una sconfitta. Decisamente meglio il ruolino dei gigliati nelle prime apparizioni degli anni solari di fronte al proprio pubblico. L'ultima sconfittaal "Franchi" (unica degli ultimi 9 anni) risale, infatti, al 9 gennaio 2016 (Fiorentina-Lazio 1-3). Nelle successive 6 volte la Fiorentina ha conseguito 3 successi e 3 pareggi.