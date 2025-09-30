La Fiorentina è in difficoltà ed è difficile "salvare" qualche singolo da questa situazione complicata. Chi invece non sembra risentire del momento pessimo della squadra di Pioli è David De Gea. Il portiere spagnolo, come può, cerca di porre rimedio alle difficoltà della squadra, ma tenere a galla questa Fiorentina è davvero complicato.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS statistiche Il dato che elogia De Gea, ma che preoccupa la Fiorentina
statistiche
Il dato che elogia De Gea, ma che preoccupa la Fiorentina
La statistica su David De Gea
La Serie A, sul proprio profilo Instagram, pubblica una statistica molto interessante che rispecchia il momento negativo della Fiorentina, ma che dimostra tutto il valore del portiere spagnolo. De Gea infatti è stato il portiere che ha effettuato più parate in queste prime 5 giornate di campionato:
© RIPRODUZIONE RISERVATA