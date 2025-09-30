Il dato che elogia De Gea, ma che preoccupa la Fiorentina

La Fiorentina è in difficoltà ed è difficile "salvare" qualche singolo da questa situazione complicata. Chi invece non sembra risentire del momento pessimo della squadra di Pioli è David De Gea. Il portiere spagnolo, come può, cerca di porre rimedio alle difficoltà della squadra, ma tenere a galla questa Fiorentina è davvero complicato.