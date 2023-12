I viola nella tana della “lupa”, dove la Roma è letale negli ultimi 10 minuti

Roma-Fiorentina vale il sorpasso del Napoli al quarto posto in classifica e, considerato il ruolino di marcia stagionale casalingo dei giallorossi, questa sera uno degli obiettivi per la squadra viola potrebbe essere quello del “primo, non prenderle”. Uscire dall’Olimpico con un risultato positivo significherebbe, infatti, stoppare la striscia di 7 successi consecutivi casalinghi della squadra di Mourinho, in cui ha segnato ben 21 reti subendone solo 2 e riuscendo a non subire alcun gol in 5 casi. La Roma in casa ha conquistato il doppio dei punti guadagnati in trasferta, cioè 16, mentre i viola, fuori casa, possono fare leva su buon bilancio grazie ai 10 punti acquisiti in 7 trasferte. La squadra di Italiano dovrà fare, poi, molta attenzione agli ultimi istanti di gara, in particolare dal minuto 80, visto che la Roma, in casa, riesce a sfruttare alla perfezione la “zona Cesarini”. Delle 24 reti stagionali interne, infatti, ben 11 la Roma le ha messe a segno dopo l’80° minuto, di cui 3 nei recuperi. Da evidenziare, poi, come, queste realizzazioni “last minute” stiano fruttando ai capitolini, in questo campionato, ben 10 dei 24 punti totali, cioè poco meno della metà.