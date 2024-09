Decisamente meglio le 6 riprese sin qui giocate dalla squadra viola in cui non ha subito nessun gol (primato condiviso con la Juventus), arrivando a totalizzare, in base ai risultati emersi solo nei secondi tempi, ben 12 punti (anche in questo caso record condiviso con la Juventus). Nessuno ha fatto meglio. In pratica, il rendimento della Fiorentina nel secondo tempo, cresce esponenzialmente al punto che, attualmente, il miglioramento è del 600%! [LEGGI LA CLASSIFICA COMPLETA]