Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS statistiche Giudice sportivo: niente stangata per Gudmundsson, out anche Fagioli

statistiche

Giudice sportivo: niente stangata per Gudmundsson, out anche Fagioli

Giudice sportivo: niente stangata per Gudmundsson, out anche Fagioli - immagine 1
Albert Gudmundsson non ci sarà nella prossima sfida di campionato, ma per lui non è arrivata nessuna stangata
Redazione VN

Quella di Verona non è stata una prestazione sfavillante per Albert Gudmundsson. L'islandese si è beccato anche un cartellino rosso nel finale, per una discussione accesa con Suslov del Verona. Oggi sono arrivate le decisioni del giudice sportivo in materia ---> LEGGI IL COMUNICATO COMPLETO DEL GIUDICE SPORTIVO      Ecco le sanzioni per l'ex Genoa e Fagioli:

Gudmundsson è stato squalificato per una sola giornata per "aver strattonato un calciatore avversario". Stessa pena per Nicolò Fagioli, diffidato ed ammonito a Verona. Anche Suslov del Verona è stato sospeso per una partita.

 

Leggi anche
Serie A – Le gare del prossimo turno. Un sabato favorevole alla Fiorentina?
Calendario – Sarà un aprile di “fuoco” per la Fiorentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA