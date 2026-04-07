Giudice sportivo: niente stangata per Gudmundsson, out anche Fagioli

Albert Gudmundsson non ci sarà nella prossima sfida di campionato, ma per lui non è arrivata nessuna stangata

Quella di Verona non è stata una prestazione sfavillante per Albert Gudmundsson. L'islandese si è beccato anche un cartellino rosso nel finale, per una discussione accesa con Suslov del Verona. Oggi sono arrivate le decisioni del giudice sportivo in materia ---> LEGGI IL COMUNICATO COMPLETO DEL GIUDICE SPORTIVO Ecco le sanzioni per l'ex Genoa e Fagioli: