Quella di Verona non è stata una prestazione sfavillante per Albert Gudmundsson. L'islandese si è beccato anche un cartellino rosso nel finale, per una discussione accesa con Suslov del Verona. Oggi sono arrivate le decisioni del giudice sportivo in materia ---> LEGGI IL COMUNICATO COMPLETO DEL GIUDICE SPORTIVO Ecco le sanzioni per l'ex Genoa e Fagioli:
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Giudice sportivo: niente stangata per Gudmundsson, out anche Fagioli
Albert Gudmundsson non ci sarà nella prossima sfida di campionato, ma per lui non è arrivata nessuna stangata
Gudmundsson è stato squalificato per una sola giornata per "aver strattonato un calciatore avversario". Stessa pena per Nicolò Fagioli, diffidato ed ammonito a Verona. Anche Suslov del Verona è stato sospeso per una partita.
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