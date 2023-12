Fiorentina scatenata in Europa: stabiliti ed eguagliati altri record

Dopo essere diventata la prima squadra italiana a disputare, in ambito UEFA, una finale, a vincere un trofeo e a disputare due finali consecutive, oltre che diventare la prima squadra in assoluto a livello europeo a disputare le finali di tutte le 4 competizioni per club, la Fiorentina, arrivando imbattuta al primo posto del girone di Conference League, ha eguagliato e stabilito altri primati importanti. La squadra viola, infatti, dopo Villarreal, Roma e Lille, è diventata la quarta squadra in assoluto a conquistare il primo posto tutti i gironi eliminatori delle 3 competizioni UEFA per club. La squadra viola è diventata anche la prima squadra europea a passare il turno imbattuta in un girone di Conference League, di Europa League e di Coppa UEFA. Se non fosse stato, poi, per la sconfitta contro il Lione nel 2009 in Champions League la Fiorentina sarebbe diventata la prima squadra in assoluto a terminare in testa ed imbattuta i gironi eliminatori di tutte le competizioni UEFA, anche se va evidenziato il fatto che nessuno, in questo senso, abbia fatto, fino adesso, meglio della squadra gigliata --> Leggi tutti i risultati di Champions League, Europa League e Conference League su Numericalcio