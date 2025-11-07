Fiorentina, quante rimonte in campionato e coppa!

Su sei partite perse tre (la metà) sono arrivate grazie a rimonte delle avversarie che come a Mainz sono spesso scaturite nei minuti finali. Chiaro segnale che la squadra ha un evidente problema di tenuta fisica e anche psicologica. Solo con il Bologna è accaduto il contrario visto che i viola sono riusciti a rimontare dallo 0-2 fino al 2-2 finale.