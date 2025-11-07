Viola News
VIOLA NEWS statistiche Fiorentina, quante rimonte in campionato e coppa!

Le rimonte subite

Fiorentina, quante rimonte in campionato e coppa!

Fiorentina, quante rimonte in campionato e coppa! - immagine 1
L'analisi delle partite in cui la Fiorentina ha perso o pareggiato dopo esser passata in vantaggio.
E adesso anche la Conference League si allinea al campionato con la Fiorentina che subisce l'ennesima rimonta con rete segnata nel recupero, anzi a pochi secondi dalla fine della partita. Qui sotto l'analisi del computer di Sofascore che mostra chiaramente che dal 60' in poi la Fiorentina ha 'mollato' e sono arrivati i due gol del Mainz. Galloppa molto sinceramente nel dopo partita ha parlato di problemi fisici confermando quanto si vede da tempo in campo.

Quante rimonte...

Ma la beffa di Mainz non  è purtroppo l'unica subita quest'anno dai viola. Vediamole in dettaglio nella tabella qui sotto:

1 giornataCagliari-Fiorentina 1-1Mandragora 68'Luperto 94
4 giornataFiorentina-Como 1-2Mandragora 6'Kempf 65', Addai 94'
6 giornataFiorentina-Roma 1-2Kean 7'Soule 22', Cristante 30'
7 giornataMilan-Fiorentina 2-1Gosens 55'Leao 63' e 86'

Su sei partite perse tre (la metà) sono arrivate grazie a rimonte delle avversarie che come a Mainz sono spesso scaturite nei minuti finali. Chiaro segnale che la squadra ha un evidente problema di tenuta fisica e anche psicologica. Solo con il Bologna è accaduto il contrario visto che i viola sono riusciti a rimontare dallo 0-2 fino al 2-2 finale.

