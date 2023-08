Per la 21° volta la Fiorentina è chiamata al “ribaltone” in campo europeo

Per la 21° volta la Fiorentina si trova costretta a rimontare nella gara di ritorno una sconfitta nella gara d'andata in un turno di una competizione europea ad eliminazione diretta. Solo in 5 casi la squadra viola è riuscita a rimontare il passivo dei primi 90 minuti, riuscendo, poi, a passare il turno, l'ultima volta pochi mesi fa a Basilea. L'ultimo "ribaltone" casalingo (avvenuto, però, a Perugia) risale al 1989 quando la squadra di Giorgi riuscì ad accedere ai sedicesimi di Coppa UEFA eliminando ai calci di rigore l'Atletico Madrid. L'ultima vittoria decisiva per il passaggio del turno, invece, verificatasi a Firenze risale al 1968 in Coppa delle Città di Fiera contro l'Hansa Rostock.