Lecce-Fiorentina, un crocevia importante per la salvezza viola. Due risultati utili su tre per la squadra di Paolo Vanoli, che in questo momento dista ben otto punti dalla zona retrocessione (dove ci sono proprio i salentini).
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Fiorentina, ancora poche giornate per la salvezza: quanti punti mancano?
Lecce-Fiorentina sarà un crocevia importante per la salvezza viola. Ma quanti punti mancano alla matematica?
In questo momento la classifica parla chiaro. Dal momento che la Cremonese ha già giocato la 33esima giornata, pareggiando 0-0 contro il Torino, può arrivare, vincendo le ultime 5 e totalizzando 15 punti, a quota 43. Il Lecce, invece, battendo i viola e poi mettendo in fila altre cinque vittorie arriverebbe a 45.
Servono 44 punti, dunque, per la matematica salvezza, vista la posizione di Cremonese e Lecce in classifica. Altri nove, dato che la Fiorentina ne ha 35, per la certezza assoluta Ovvio che sono puri numeri, la quota reale sarà molto più bassa (intorno ai 33 punti)
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