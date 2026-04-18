In questo momento la classifica parla chiaro. Dal momento che la Cremonese ha già giocato la 33esima giornata, pareggiando 0-0 contro il Torino, può arrivare, vincendo le ultime 5 e totalizzando 15 punti, a quota 43. Il Lecce, invece, battendo i viola e poi mettendo in fila altre cinque vittorie arriverebbe a 45.

Servono 44 punti, dunque, per la matematica salvezza, vista la posizione di Cremonese e Lecce in classifica. Altri nove, dato che la Fiorentina ne ha 35, per la certezza assoluta Ovvio che sono puri numeri, la quota reale sarà molto più bassa (intorno ai 33 punti)