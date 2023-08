La Fiorentina diventa la 5° squadra della storia a segnare 4.000 gol in Serie A

Il gol di Duncan è diventato il 4.000° in Serie A per i viola. Prima della Fiorentina c'erano riuscite solo Juventus, Inter, Milan e Roma.

Grazie al secondo gol segnato contro il Lecce da Duncan la Fiorentina ha raggiunto il prestigioso traguardo dei 4.000 gol segnati in Serie A, quota superata solo da Juventus, Inter, Milan e Roma [LEGGI LA GRADUATORIA]. La squadra viola si conferma, quindi, quinta storica “forza” del campionato anche in questa graduatoria. Dal 1931 i gigliati vantano in Serie A una media di 1,39 gol segnati a partita, media stessa che, durante la guida tecnica di Italiano, sta viaggiando ad 1,51 reti a gara. Chi sono i bomber “millenari” della storia gigliata? La rete numero 1.000 la realizzò Miguel Montuori il 30 settembre 1956 in occasione di Torino-Fiorentina 2-1. Il sigillo sul 2.000° gol, invece, lo mise il “leggendario” Dino Pagliari durante Avellino-Fiorentina 1-1 del 26 novembre 1978. Decisamente più recente la 3.000° realizzazione, giunta ad opera di Luca Toni in Fiorentina-Udinese del 18 settembre 2005. Da evidenziare il fatto che, solo 3 giorni dopo a Lecce, i gigliati realizzarono il loro 3.001° gol in Serie A con Fiore (Lecce-Fiorentina 1-3).