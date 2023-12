Fiorentina: 15 vittorie in 2 annate europee consecutive, non era mai successo

In attesa di tagliare il traguardo delle 150 vittorie in gare ufficiali internazionali (mancano solo un successo), la Fiorentina ha disputato la 302° partita in campo europeo, di cui 195 valide per competizioni UEFA. La gara contro il Genk, però, è passata alla storia per un altro motivo visto che si è trattato del 100° incontro della Fiorentina post fallimento in una manifestazione UEFA, in cui il bilancio dell’ACF Fiorentina è migliore rispetto a quello dell’A.C. Fiorentina. I viola gestiti da Della Valle e Commisso, infatti, vantano 51 vittorie (51% sul totale), 6 in più rispetto a quelle precedenti che rappresentavano il 47%. Anche il confronto dei risultati positivi, 79% dell’ACF contro il 74% dell’A.C., è favorevole ai viola post fallimento. Da evidenziare il fatto che la gara col Genk sia stata la 24° valida per una manifestazione UEFA che la Fiorentina ha affrontato in soli 470 giorni, record assoluto per la storia viola, come, del resto, lo è anche la vittoria contro i belgi che rappresenta un altro primato storico visto che la squadra viola ha portato a 15 i successi totali in due stagioni “europee” consecutive, evento mai verificato nella storia gigliata (battuto il record di 14 successi conquistati fra il 2013 e il 2014).