Esordio europeo di Commisso come quello dei Della Valle: quanti déjà vu!

La Fiorentina torna a giocare per una manifestazione UEFA dopo 2.000 giorni (2.002 per l'esattezza) da quella sciagurata eliminazione patita al "Franchi" per mano del Borussia Mönchengladbach in Europa League nell'oramai lontano 23 febbraio 2017. Giovedì sera contro il Twente sarà, dunque, la "prima" internazionale per il presidente Commisso e le analogie con l'esordio europeo della Fiorentina dei Della Valle sono diverse, al punto che potremmo parlare di un vero e proprio déjà vu, iniziando dal fatto che, anche nell'estate del 2007, la Fiorentina esordì nelle manifestazioni UEFA all'inizio del quarto campionato in Serie A della singola gestione (Della Valle all'epoca, Commisso attuale). Anche in quel caso, nonostante si trattasse del 1° turno di Coppa UEFA, la squadra viola dovette affrontare un vero e proprio spareggio da "dentro o fuori" nella competizione UEFA "minore" contro, per l'appunto, una squadra olandese, cioé il Groningen. Come se non bastasse l'attuale allenatore del Twente è lo stesso Ron Jans che sedeva proprio sulla panchina del Groningen 15 anni fa! Da evidenziare, poi, come, anche la prima giornata di campionato dell'epoca (2007-08), vide la Fiorentina vincere al "Franchi" segnando 3 gol all'Empoli. La speranza, ovviamente, è che, come accadde all'epoca, la Fiorentina possa passare questo fondamentale play off e qualificarsi alla fase finale di Conference League. A differenza di 15 anni fa, però, i viola giocheranno in trasferta la gara di ritorno. Ricordiamo che, all'epoca, entrambe le gare terminarono 1-1 ed i ragazzi di Prandelli conquistarono la sospirata qualificazione riuscendo ad eliminare il Groningenai calci di rigore, restando, tra l'altro, l'unica squadra italiana a disputare la fase finale di quella competizione in quell'annata visto che Palermo, Empoli e Sampdoria vennero estromesse subito allo spareggio preliminare. Un'ennesima coincidenza che potrebbe ricrearsi anche in questa stagione visto che la Fiorentina, nel caso in cui superasse il play off, sarebbe l'unica squadra italiana inizialmente in lizza nella fase finale di Conference League.