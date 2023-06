Esiste un precedente (positivo) della Fiorentina all’Eden Arena di Praga

La Fiorentina tornerà a calcare il terreno del "Eden Arena" di Praga a distanza da 15 anni dalla sua prima (ed unica volta). Il 27 agosto 2008, infatti, la squadra di Prandelli affrontò lo Slavia Praga all'Eden Arena in occasione del ritorno del 3° turno preliminare di Champions League, ossia l'ultimo scalino per accedere alla fase a gironi. La Fiorentina, grazie al pareggio per 0-0 nella capitale ceca, centrò il primo obiettivo della stagionale di quell'annata in virtù del successo per 2-0 ottenuto due settimane prima a Firenze. A Praga fu una formalità perché i cechi non diedero mai l'impressione di potere ribaltare il k.o. del "Franchi". La Fiorentina, quella sera, avrebbe potuto più volte chiudere il conto già nel primo tempo con Gilardino, Santana e, soprattutto, Melo (traversa), ma si dimostrò decisamente meno cinica rispetto alla gara d'andata.