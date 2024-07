Esiste un precedente della Fiorentina col Parma alla “prima”, anzi… due

Fiorentina e Parma si incontreranno per la seconda volta in assoluto (e sempre al Tardini) in occasione di una prima giornata del campionato di Serie A

Roberto Vinciguerra Redattore 4 luglio 2024 (modifica il 4 luglio 2024 | 19:11)

La Fiorentina aprirà per la seconda volta nella sua storia un campionato di Serie A a Parma [LEGGI IL CAMPIONATO COMPLETO]. Il precedente è datato primo ottobre 2000 e il risultato fu 2-2. Dopo l'iniziale vantaggio dei ducali allenati dall'ex Malesani nei primi minuti di gioco con Marcio Amoroso, la Fiorentina di Terim (e per la prima volta "orfana" di Batistuta) riuscì a ribaltare il risultato con Pierini e Amoroso che infilarono il malcapitato Buffon. Un rigore di Marcio Amoroso, nei minuti di recupero [nella foto], fissò il punteggio sul 2-2 finale. Proprio in finale contro quel Parma la Fiorentina conquistò, al termine di quella stagione, la sesta ed ultima Coppa Italia della sua storia (ultimo trofeo alzato in assoluto dalla squadra viola).

In precedenza la Fiorentina aveva già incontrato il Parma in occasione di un primo turno di campionato. Si trattava della prima giornata del torneo di Serie B 1930-31 e la Fiorentina di Feldmann, il 28 settembre 1930, regolò i crociati sul terreno di via Bellini con un perentorio 5-0. In quello stesso periodo, a Campo di Marte, erano iniziati i lavori di costruzione del futuro stadio Comunale "Giovanni Berta", che venne inaugurato il 13 settembre 1931.