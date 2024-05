Per la seconda volta nella storia gigliata la Fiorentina disputerà due finali di competizioni UEFA in due anni successivi. Il precedente risaliva alle stagioni 1960-61 e 1961-62, quando i viola raggiunsero la finale di Coppa delle Coppe in entrambe le annate. A differenza dell'attuale biennio europeo, però, va evidenziato il fatto che sulla panchina della squadra viola in quelle due finali sedessero due tecnici diversi: nel 1960-61 alla guida tecnica c'era il magiaro Nandor Hidegkuti, l'anno successivo, invece, il tecnico viola che affrontò la finale contro l'Atletico Madrid (con ripetizione a Stoccarda a causa del pareggio nell'incontro di Glasgow) fu Ferruccio Valcareggi (subentrato poche settimane prima all'esonerato Hidegkuti). Questo significa che Vincenzo Italianodiventa il primo allenatore della storia viola a guidare in panchina la Fiorentina in due finali valide per le competizioni UEFA. Un altro primato, quindi, per l'attuale allenatore gigliato arrivato a disputare 3 finali sulla panchina viola, eguagliando così il record assoluto di "Beppe" Chiappella (seppur in chiave "minore" considerato che due di quelle tre finali raggiunte nel 1965 e nel 1966 riguardavano la Coppa Mitropa, manifestazione ufficiale, ma non organizzata dalla UEFA).