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De Gea potrebbe eguagliare un primato raggiunto solo una volta dal 2000!

De Gea potrebbe eguagliare un primato raggiunto solo una volta dal 2000! - immagine 1
David de Gea, giocando titolare e senza essere sostituito contro l'Atalanta, eguaglierebbe un record che alla Fiorentina manca da 19 anni
Iacopo Salvatori

Questa sera David de Gea potrebbe eguagliare un traguardo che manca nelle file gigliate da 19 anni. Lo spagnolo, classe 1990, approdato a Firenze il 9 agosto 2024, in caso di titolarità e mancata sostituzione nella sfida contro l’Atalanta, diventerebbe, infatti, l'undicesimo portiere nella storia della Fiorentina a giocare interamente tutte le partite di un singolo campionato di Serie A senza condividere nemmeno un minuto con un altro estremo difensore (evento che, in totale, si è verificato in 19 annate nella storia gigliata). 

Il primo a riuscirci fu il romano Bruno Ballanti nella stagione 1932-33; all'epoca, raggiungere un tale traguardo risultava più semplice, complice il divieto di sostituzioni, rimasto in vigore fino alla stagione 1965-66, anno in cui venne introdotta la possibilità di sostituire il portiere. A seguito di questa novità, molte squadre, soprattutto nelle ultime gare casalinghe della stagione, concedevano degli spezzoni di partita anche ai portieri normalmente considerati riserve.

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Tra i portieri che sono riusciti a raggiungere questo traguardo, tra cui Amoretti, Costagliola, Sarti, Albertosi, Superchi, Landucci e Toldo, spicca sicuramente il nome di Giovanni Galli che, nella prima metà degli anni ottanta, riuscì in ben cinque occasioni a disputare tutti i minuti del campionato. L'ultimo a riuscirci, dopo Francesco Toldo nel 2000, è stato Sébastien Frey nella stagione 2006-07: il francese divenne anche il primo a completare una simile impresa in un campionato con almeno 38 partite. De Gea, stasera, potrebbe raggiungerlo, divenendo il secondo in assoluto a completare interamente un campionato di almeno 38 partite  ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E TUTTI I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA

Di seguito l'elenco completo dei portieri della Fiorentina che hanno disputato interamente tutte le gare di un singolo campionato di Serie A

AnnataPortiereGare
1932-33Ballanti34
1934-35Amoretti30
1952-53Costagliola34
1953-54Costagliola34
1959-60Sarti34
1964-65Albertosi34
1971-72Superchi30
1972-73Superchi30
1979-80Galli30
1980-81Galli30
1982-83Galli30
1983-84Galli30
1984-85Galli30
1986-87Landucci30
1987-88Landucci30
1989-90Landucci30
1995-96Toldo34
1999-00Toldo34
2006-07Frey38
2025-26De Gea?38?

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