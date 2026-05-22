De Gea potrebbe eguagliare un primato raggiunto solo una volta dal 2000!

Tra i portieri che sono riusciti a raggiungere questo traguardo, tra cui Amoretti, Costagliola, Sarti, Albertosi, Superchi, Landucci e Toldo, spicca sicuramente il nome di Giovanni Galli che, nella prima metà degli anni ottanta, riuscì in ben cinque occasioni a disputare tutti i minuti del campionato. L'ultimo a riuscirci, dopo Francesco Toldo nel 2000, è stato Sébastien Frey nella stagione 2006-07: il francese divenne anche il primo a completare una simile impresa in un campionato con almeno 38 partite. De Gea, stasera, potrebbe raggiungerlo, divenendo il secondo in assoluto a completare interamente un campionato di almeno 38 partite ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E TUTTI I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA