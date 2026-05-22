De Gea potrebbe eguagliare un primato raggiunto solo una volta dal 2000!

Tra i portieri che sono riusciti a raggiungere questo traguardo, tra cui Amoretti, Costagliola, Sarti, Albertosi, Superchi, Landucci e Toldo, spicca sicuramente il nome di Giovanni Galli che, nella prima metà degli anni ottanta, riuscì in ben cinque occasioni a disputare tutti i minuti del campionato. L'ultimo a riuscirci, dopo Francesco Toldo nel 2000, è stato Sébastien Frey nella stagione 2006-07: il francese divenne anche il primo a completare una simile impresa in un campionato con almeno 38 partite. De Gea, stasera, potrebbe raggiungerlo, divenendo il secondo in assoluto a completare interamente un campionato di almeno 38 partite ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E TUTTI I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA
Di seguito l'elenco completo dei portieri della Fiorentina che hanno disputato interamente tutte le gare di un singolo campionato di Serie A
|Annata
|Portiere
|Gare
|1932-33
|Ballanti
|34
|1934-35
|Amoretti
|30
|1952-53
|Costagliola
|34
|1953-54
|Costagliola
|34
|1959-60
|Sarti
|34
|1964-65
|Albertosi
|34
|1971-72
|Superchi
|30
|1972-73
|Superchi
|30
|1979-80
|Galli
|30
|1980-81
|Galli
|30
|1982-83
|Galli
|30
|1983-84
|Galli
|30
|1984-85
|Galli
|30
|1986-87
|Landucci
|30
|1987-88
|Landucci
|30
|1989-90
|Landucci
|30
|1995-96
|Toldo
|34
|1999-00
|Toldo
|34
|2006-07
|Frey
|38
|2025-26
|De Gea?
|38?
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