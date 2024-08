De Gea e la maglia numero 43: un ritorno alle origini (e non solo)

Nella stagione 2009/2010 De Gea a 19 anni viene promosso a terzo portiere dell' Atletico Madrid e, poiché iscritto da giocatore della seconda squadra, può vestire solo numeri dal 26 in poi e la scelta ricade proprio sul 43, con cui debutta e si afferma a scapito di Asenjo e Roberto.

La stagione seguente poi vira sul 13, numero ritirato a Firenze in memoria di Astori e dunque strada non percorribile nuovamente da De Gea, che nel 43 può ritrovare un altro significato molto più intimo. Sua figlia Yanay è nata il 4 marzo 2021: 4 marzo, in numeri 4-3, che uniti fanno -di nuovo- il 43.