Fiorentina, numeri di maglia ufficiali: la 10 (per ora) a Nico. De Gea “vintage”

Sono stati annunciati i numeri di maglia ufficiali della Fiorentina per la stagione 2024/25: c'era una discreta attesa, soprattutto per i numeri 1 e 10, visto l'arrivo di De Gea e la situazione di mercato che riguarda Nico Gonzalez, ma anche per Colpani che non ha ottenuto da Quarta la numero 28.