Contro l’Udinese sarà la 4.000° volta per la Fiorentina

Dopo tanti numeri negativi stagionali la Fiorentina, contro l'Udinese, taglierà un importante traguardo storico giocando la 4.000° gara ufficiale della propria storia. Il bilancio generale si compone di 1.676 vittorie, 1.164 pareggi e 1.159 sconfitte. La prima gara ufficiale della storia gigliata risale al 3 ottobre 1926 (Fiorentina-Pisa 3-1) ---> LEGGI L'ELENCO AGGIORNATO DI TUTTE LE GARE UFFICIALI DELLA FIORENTINA DELLA STAGIONE 2025-26
