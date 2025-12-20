Viola News
Contro l’Udinese sarà la 4.000° volta per la Fiorentina

Fiorentina raggiunge un importante traguardo storico contro la squadra friulana
Roberto Vinciguerra
Dopo tanti numeri negativi stagionali la Fiorentina, contro l'Udinese, taglierà un importante traguardo storico giocando la 4.000° gara ufficiale della propria storia. Il bilancio generale si compone di 1.676 vittorie, 1.164 pareggi e 1.159 sconfitte. La prima gara ufficiale della storia gigliata risale al 3 ottobre 1926 (Fiorentina-Pisa 3-1)  --->  LEGGI L'ELENCO AGGIORNATO DI TUTTE LE GARE UFFICIALI DELLA FIORENTINA DELLA STAGIONE 2025-26

