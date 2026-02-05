Di seguito il confronto fra i rendimenti di Pioli e Vanoli nell'attuale campionato sulla panchina viola
Confronto Pioli-Vanoli: Vanoli meglio in campionato, ma peggio in generale
Il raffronto statistico stagionale fra Stefano Pioli e Paolo Vanoli per quello che concerne il rendimento sulla panchina viola
|CAMPIONATO
|G
|V
|N
|P
|Media punti/gara
|Pioli
|10
|0
|4
|6
|0,40
|Vanoli
|13
|3
|4
|6
|1,00
Di seguito il confronto fra i rendimenti di Pioli e Vanoli nelle gare ufficiali stagionali sulla panchina viola
|GARE UFFICIALI
|G
|V
|N
|P
|Media punti/gara
|Pioli
|14
|4
|4
|6
|1,14
|Vanoli
|17
|4
|4
|9
|0,94
