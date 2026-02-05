Viola News
Confronto Pioli-Vanoli: Vanoli meglio in campionato, ma peggio in generale

raffronto pioli-vanoli

Confronto Pioli-Vanoli: Vanoli meglio in campionato, ma peggio in generale

Pioli e Vanoli
Il raffronto statistico stagionale fra Stefano Pioli e Paolo Vanoli per quello che concerne il rendimento sulla panchina viola
Roberto Vinciguerra
Di seguito il confronto fra i rendimenti di Pioli e Vanoli nell'attuale campionato sulla panchina viola

CAMPIONATO
GVNPMedia punti/gara
Pioli100460,40
Vanoli133461,00

Di seguito il confronto fra i rendimenti di Pioli e Vanoli nelle gare ufficiali stagionali sulla panchina viola

GARE UFFICIALI
GVNPMedia punti/gara
Pioli144461,14
Vanoli174490,94

