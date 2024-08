Il sorteggio degli accoppiamenti della fase finale di Conference League si svolgerà al Grimaldi Forum di Monaco il 30 agosto 2024, alle ore 14:30. Tutte le 36 squadre verranno sorteggiate manualmente. Per ogni squadra estratta manualmente, un software automatizzato estrarrà digitalmente i suoi avversari in modo casuale, determinando quali partite saranno in casa e quali in trasferta. Ogni squadra affronterà un avversario da ciascuna delle sei urne [LEGGI LA COMPOSIZIONE AGGIORNATA DELLE URNE], tre delle quali in casa e tre in trasferta. La Fiorentina, in caso di passaggio del turno, farà parte sicuramente delle 6 teste di serie.