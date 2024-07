Classifica diritti tv Serie A: la Fiorentina chiude all’ottavo posto

Chi segue la Fiorentina sa quanta importanza il nostro sito dia alle statistiche e ai ranking europei e mondiali per misurare gli andamenti di squadre di club e nazionali. Dal 2017 Roberto Vinciguerra, con una squadra di esperti statistici, propone www.numericalcio.it,un sito in cui potete trovare numeri, statistiche e curiosità sul campionato di Serie A, ma anche sulle competizioni UEFA, con un occhio sempre attento alle competizioni delle Nazionali e ai ranking FIFA e UEFA. Non mancano, poi, gli aggiornamenti su Serie B e Serie C, passando per tutti i campionati giovanili internazionali e nazionali come Primavera 1, Primavera 2, Under 18, Under 17, Under 16 ed Under 15. Insomma un vero e proprio vademecum per tutti gli amanti delle statistiche e non solo.