Classifica abbonati: i lavori tengono ancora fuori la Fiorentina dalla top ten

Anche per questa stagione, come era prevedibile, la quota abbonati della Fiorentina è fra le più basse in Serie A

La Fiorentina, come era presumibile, patisce nuovamente un calo nella classifica degli abbonamenti dei tifosi allo stadio [LEGGI LA GRADUATORIA AGGIORNATA]. Trattasi di un calo che il club viola aveva, ovviamente, messo in preventivo anche per questa stagione, vista la chiusura temporanea della curva Fiesole e la modifica della capienza dello stadio al ribasso. Fa, comunque, una certa impressione constatare come dal quarto posto in Italia con 26.153 abbonati di solo 6 anni fa la Fiorentina sia oggi dodicesima, con 13.478 tessere, dietro, fra le altre, a Lecce, Bologna, Atalanta e Cagliari.