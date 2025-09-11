Classifica abbonati: i lavori tengono ancora fuori la Fiorentina dalla top ten

La Fiorentina, come era presumibile, patisce nuovamente un calo nella classifica degli abbonamenti dei tifosi allo stadio [LEGGI LA GRADUATORIA AGGIORNATA]. Trattasi di un calo che il club viola aveva, ovviamente, messo in preventivo anche per questa stagione, vista la chiusura temporanea della curva Fiesole e la modifica della capienza dello stadio al ribasso. Fa, comunque, una certa impressione constatare come dal quarto posto in Italia con 26.153 abbonati di solo 6 anni fa la Fiorentina sia oggi dodicesima, con 13.478 tessere, dietro, fra le altre, a Lecce, Bologna, Atalanta e Cagliari.
La classifica stagionale la dominano ancora le milanesi e la Roma, con circa 40.000 abbonati, davanti a Lazio e Genoa. La Juventus non va oltre il nono posto con una quota stimata di 19.200 abbonati. La classifica aggiornata la potete consultare, come sempre, su NUMERICALCIO.
