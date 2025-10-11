Che fatica i nuovi acquisti: solo uno nella top 10 dei minuti giocati fin qui

Che i nuovi acquisti della Fiorentina stiano faticando non è un mistero. Stefano Pioli ha ruotato molti uomini nella sua viola, ma per adesso le certezze del tecnico ex Milan sono poche. La base della Fiorentina è rappresentata ancora dai pezzi grossi, come Moise Kean, De Gea, Robin Gosens e Rolando Mandragora. Tutti uomini che già con Palladino erano lo zoccolo duro della squadra. Ma con il mercato estivo la Fiorentina avrebbe dovuto iniettare una nuova linfa all'organico.

I numeri

Nella grafica che vi proponiamo, realizzata da Sofascore, questo dato è evidente. Nella lista dei giocatori che hanno messo insieme più minuti di gioco, il primo nuovo acquisto che figura è Jacopo Fazzini. L'ex Empoli è solo al decimo posto come minutaggio, toccando quota 400. Roberto Piccoli e Simon Sohm sono ancora più indietro nella lista. L'attaccante è alla posizione 13, con 350 minuti, mentre Sohm è poco più sotto con 339 minuti. Nicolussi Caviglia per adesso ha disputato 285 minuti, ma va ricordato il suo arrivo tardivo sul mercato. Il podio è invece occupato da David De Gea, Dodò e Marin Pongracic.