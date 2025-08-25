Cagliari-Fiorentina: l’analisi al computer della gara con i voti

Grazie ai dati di Sofascore vi mostriamo l'analisi statistica della gara Cagliari-Fiorentina. Nei dati si vede chiaramente che l'inizio è stato caratterizzato da una supremazia dei viola che non ha però portato a nessuna occasione di rilievo. Nella parte centrale è stato il Cagliari a dettare i tempi e solo nel finale del primo tempo si sono rivisti i viola. Nella ripresa la musica è cambiata con la Fiorentina a tenere il pallino del gioco fino all'ultimo quarto d'ora che h portato al pareggio del Cagliari nel recupero. Il possesso palla arride ai viola con il 55%, ma poi se analizziamo il computo dei tiri vediamo che il Cagliari ne ha indirizzati 14 e la Fiorentina solo 4.