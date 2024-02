La Fiorentina è ancora alla ricerca del primo successo nell’anno solare 2024 dopo che il 2023 si era concluso con un filotto di 8 risultati utili consecutivi. Nelle prime 6 gare ufficiali disputate nel nuovo anno squadra di Italiano ha conseguito 2 pareggi e 4 sconfitte, segnando 4 reti e subendone 10. In particolare, in campionato, la squadra viola ha ottenuto un solo punto in 4 gare. Anche l’inizio del 2023 non fu entusiasmante per la squadra di Italiano in Serie A. Nelle prime 8 partite di campionato giocate, infatti, la Fiorentina ottenne un solo successo (in casa sul Sassuolo e grazie ad un rigore realizzato da Gonzalez negli ultimi minuti di gara), 3 pareggi e 4 sconfitte. Da evidenziare il fatto che, rispetto allo scorso campionato, la Fiorentina possa comunque vantare 9 punti in più dopo 23 giornate con una gara da recuperare (solo l'Inter sta facendo meglio).