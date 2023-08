Abbonamenti: rispetto allo scorso anno si registra un calo del 10%

Oggi inizia la vendita libera degli abbonamenti per assistere alle gare casalinghe della Fiorentina del prossimo campionato di Serie A. Anche lo scorso anno l'inizio della vendita libera coincise con il 2 agosto esattamente dopo 28 giorni dall'apertura della campagna abbonamenti come quest'anno. Il totale attuale delle tessere sottoscritte si aggira intorno alle 17.000, quota inferiore rispetto ai circa 19.000 abbonati raggiunti lo scorso anno nello stesso periodo (-10,5%). Rispetto, invece, al numero totale degli abbonati della scorsa stagione (21.431) mancano all'appello circa 4.500 abbonamenti, che possono ancora essere sottoscritti fino all'11 agosto. Da evidenziare il fatto che anche nell'estate del 2014 e del 2019 la quota degli abbonati al 1° agosto si aggirò intorno alle 17.000 unità. LEGGI TUTTI I RISULTATI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLE SQUADRE DI SERIE A