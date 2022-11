Zurkowski: panchina alla prima in Qatar. E nel futuro del polacco…

Szymon Zurkowski è rimasto in panchina per tutta la sfida d’esordio della sua Polonia ieri in Qatar (0-0 contro il Messico). La Repubblica scrive oggi di uno dei calciatori più discussi negli ultimi tempi della Fiorentina (soprattutto in ottica mercato), ovvero del classe '97 polacco che sarebbe dovuto essere il primo calciatore dei gigliati a scendere in campo ai Mondiali 2022. Così non è stato però, perché il commissario tecnico Michniewicz lo ha prima escluso dagli undici titolari e poi non lo ha inserito a partita in corso. Eppure la mezzala è uno dei perni della sua nazionale, nonostante appena 77’ minuti tra campionato e Conference League disputati fin qui con la maglia viola. Non solo. Sulle tracce del centrocampista ci sono Sampdoria, Spezia e soprattutto Empoli. Trattative che saranno intavolate a gennaio. Alla Fiorentina piacciono Sabiri della Samp e Bajrami dell’Empoli e chissà, dunque, che Zurkowski non rientri in uno di questi discorsi futuri.