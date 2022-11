Burdisso in Qatar: ecco chi “osserva” il direttore tecnico dei viola

Nicolas Burdisso in Qatar. Era ormai appurata la presenza come osservatore ai Mondiali del direttore tecnico della Fiorentina, il quale, secondo La Repubblica, non segue solo i gigliati impegnati con le rispettive nazionali (oggi il turno di Amrabat col suo Marocco e domani di Milenkovic e Jovic con la Serbia). Il dirigente, infatti, avrebbe gli occhi vigili per scovare nuovi talenti da accostare alla Fiorentina, ed in particolare Burdisso starebbe cercando un difensore centrale e un mediano.